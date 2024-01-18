بسبب الغش.. استبعاد رئيس لجنة و4 آخرين بامتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة أبو المطامير التعليمية، و4 أخرين بسبب رصد غرفة العمليات المركزية حالة غش إليكتروني قام بها أحد طلاب اللجنة في مادة الجبر صباح اليوم الخميس، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأكد وكيل تعليم البحيرة، عدم التهاون حيال المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وسيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

يذكر أن الامتحانات سبقها فترة من الإعداد الجيد بكافة اللجان، ورفع درجة الاستعداد، وعقد خلالها وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، شدد خلالها على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.