إحياء الذكرى الـ20.. قداس إلهي لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ

يقام اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً قداس إلهي لإحياء الذكرى العشرين لضحايا الطائرة الفرنسية في شرم الشيخ، ويحتفل بالقداس مونسنيور نقولا، السفير البابوي لدى مصر.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز 10 معلومات عن النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في السطور التالية:

1- يوجد النصب التذكاري على هضبة" أم السيد" في منطقة الفنار بشرم الشيخ

2- جرى افتتاح النصب التذكاري في شهر مايو عام 2006

3- يرجع تشييد هذا النصب التذكاري؛ تخليدا لذكرى ضحايا حادث الطائرة الفرنسية المنكوبة

4- وقع حادث الطائرة المنكوبة في يوم 3 يناير عام 2004

5- تحطمت الطائرة المنكوبة فوق مياه خليج العقبة على بعد 10 كيلو مترات من شاطئ خليج نعمة

6- تحطمت الطائرة المنكوبة بعد عشر دقائق فقط من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في طريقها إلى القاهرة ثم إلى باريس

7- بلغ عدد ضحايا الطائرة المنكوبة 148 شخصا لقوا مصرعهم بينهم 133 سائحا فرنسيا ومغربيا ويابانيا و13 من أفراد الطاقم

8- النصب التذكاري عبارة عن حمامات سلام من المعدن فضية اللون

9- يوجد في النصب لوحات جدارية، مدون عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة، وتطل الجداريات على البحر

10- صمم النصب التذكاري كرمز لحادث سقوط الطائرة وتمت معالجته فنيا علي أن يتحرك كلما عصفت به الريح ويهدأ بهدوئها تعبيرا عن فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت

كان محافظ جنوب سيناء قد تفقد مؤخرًا النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ استعدادا لإقامة تأبين للضحايا، مشيرًا إلى أن التفقد جاء في اطار الاستعداد لزيارة أهالي حادث الطائرة المنكوبة للنصب التذكاري، تزامنًا مع ذكرى سقوط الطائرة لتأبين ذويهم، وإلقاء الورود في البحر.

كما التقي اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، " لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، بحضور "جيهان خاطي" القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح؛ استعدادًا لمراسم احياء الذكرى العشرين لحادث الطائرة الفرنسية المنكوبة.