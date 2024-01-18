مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة بين مصر ومالطا

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية والوزيرة ميريام دالي- وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم في فاليتا بمقر وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير بمالطا، بحضور السفير خالد انيس سفير جمهورية مصر العربية في مالطا.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد من قطاع الكهرباء الى فاليتا عاصمة مالطا لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرب

تتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، الاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها

بالإضافة الى تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، فضلاً عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.

وأوضح الدكتور شاكر أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار أيضًا إلى امكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين ، واعربت عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على ارض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدةً اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا

وأكد الوزيران أهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة".

وتم خلال الزيارة لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من رجال الاعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا .

ضم الوفد المرافق المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور احمد مهينة وكيل اول وزارة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولى بالوزارة.