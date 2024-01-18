الرئيس الصومالي يستقبل مدير المخابرات المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وناقشا عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة.

َوذكرت الرئاسة الصومالية في بيان لها أن محمود بيرنز ناقشا أيضا الشراكة الاستراتيجية في المجالات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويحضر الرئيس الصومالي اليوم الخميس القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد والتي تجرى في العاصمة الأوغندية كمبالا وتناقش الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم تنص على حصولها على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر من أرض الصومال.