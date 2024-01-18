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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

22 يناير.. «المستشفيات التعليمية» تسلط الضوء على طب الطوارئ كمحور استراتيجي في الصحة العامة

د محمد مصطفى عبدالغفار
د محمد مصطفى عبدالغفار
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تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ وذلك تحت رعاية الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك في الفترة من 22 إلى 23 يناير 2024، والذى يشمل ٢٠٠ محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة
يأتى هذا إنطلاقا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها “البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية”، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة . 
أوضح أ.د محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن اختيار طب الطوارئ ليكون محورا للمؤتمر هذا العام يأتي تأكيدا لفكر الهيئة في هذه المرحلة الهامة، وتطويرا لشتى مناحي العمل بكافة الأقسام الطبية بمستشفيات ومعاهد الهيئة.

وأضاف عبدالغفار، أن المؤتمر هذا العام سعقد فيه أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريا وعمليا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب، حيث  سيشارك في المؤتمر هذا العام نخبه متميزة من الأساتذة والإستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية  فى مختلف التخصصات مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.
وأكد مصطفى عبدالغفار، أن المؤتمر يأتى تتويجا لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة ، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريين، وتدشينا لمؤتمر تعقده الهيئة سنويا يرتكز حول طب الطوارئ.

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