ضبط صاحب مركز لتعبئة سكر مبادرة "معاً ضد الغلاء" بالبحيرة لتصرفه فى 2714 طنا

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز رشيد أسفرت عن ضبط أحد مراكز تعبئة سكر مبادرة معاً ضد الغلاء لتصرفه في 2714 طنا من السكر وتجميعه 17.5 طن سكر لتحقيق ربح غير مشروع وتم التحفظ على كمية قدرها 59 طنا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، برئاسة الحسيني أبو عيانه، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة نجلاء عباس، ندوة تثقفية بالرحمانية، بحضور الدكتور محمود سعد - عضو مجلس الشيوخ و فضيلة الشيخ عبد العال الشايب، ممثل الأوقاف.

وتناولت الندوة الحديث عن الأسرة المصرية وضرورة الحفاظ علي استقرارها والحد من تكاليف الزواج الباهظة ومحاربة التفكك الأسرى الناتج عن عدم المشاركة الإيجابية في الحفاظ على كيان الأسرة.