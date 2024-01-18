قصور الثقافة تنظم ورش للحرف البيئية في الفيوم

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، فعاليات ورشة الحرف البيئية ومشغولات الكليم بقرية ديسا بالفيوم، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة للحفاظ على الحرف البيئية وتنميتها، وتستمر حتى 27 يناير الحالي.

تتضمن الورش التي تأتي بإشراف مدرب النسيج محمد بشير، تعريف المتدربين بصناعة الكليم، والخامات المستخدمة بالورش، وكيفية الاستفادة منها، إلي جانب التدريب العملي على مشغولات الكليم، وتختتم الفعاليات بمعرض فني لمنتجات الورش.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية.

يذكر أن قرية دسيا بمحافظة الفيوم تعد قرية رائدة في صناعة السجاد اليدوي والكليم، وكانت أساسا لتلك الصناعة منذ عام 1981، وتعد صناعة الكليم من أهم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها الفيوم.