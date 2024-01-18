محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة في قرية فارس بكوم أمبو (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، حزمة من المشروعات التى تم وجارى تنفيذها داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

جاء ذلك للوقوف ميدانياً على حجم الإنجازات التى شهدتها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" تمهيدا لتشغيلها ودخولها الخدمة .

وشملت جولة محافظ أسوان التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية تفقد محطة معالجة الصرف الصحى، ونقطة الإسعاف، وسكن كريم، والمركز التكنولوجى لمجمع خدمات المواطنين، وموزع الكهرباء .

خلال الجولة، شدد اللواء أشرف عطية على الإلتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بكافة القطاعات، وتلافي كافة الملاحظات التى يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول .

وأكد أنه لن يتم السماح أو التهاون بأى تأخير، كما سيتم إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى دخولها التشغيل التجريبى لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية، حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الخدمات النموذجية والحضارية على الوجة الأكمل.

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