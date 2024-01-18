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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سي بي إس: الولايات المتحدة نفذت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة نفذت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة باليمن.

ومنذ قليل، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا 3 غارات استهدفت معسكر القرن جنوبي مدينة ذمار وسط اليمن، حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

كما قصفت بارجة حربية باستخدام  صاروخين من قبالة سواحل الحديدة باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضحت، أن غارات جوية استهدفت مواقع داخل محافظة صعدة في اليمن، كما أشارت إلى تنفيذ قصف جوي استهدف مواقع حوثية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليمنية.

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