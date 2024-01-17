كندا تدرس إدراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب

أعلنت كندا أنها تدرس إدراج جماعة الحوثي اليمينة ضمن قائمة الإرهاب؛ ردًا على هجماتها ضد السفن التجارية.

وقال المتحدث باسم وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان - في بيان إعلامي اليوم /الأربعاء/ - إن أجهزة الأمن والمخابرات في البلاد؛ تدرس ما إذا كان الحوثيين، يستوفون "المعايير الصريحة" لإدراجهم في قائمة الإرهاب. وأضاف "سيكون لدينا المزيد لنقوله، في الوقت المناسب".

وبموجب القانون الجنائي؛ يمكن لرئيس الوزراء الكندي جستن ترودو وحكومته إضافة كيان إلى قائمة الإرهاب إذا وجد وزير السلامة العامة أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الكيان نفذ عن عمد، أو حاول تنفيذ، أو شارك في أو سهل" نشاط إرهابي".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت - في وقت سابق اليوم - إعادة تصنيف الحوثيين كـ"كيان إرهابي عالمي، مصنفة بشكل خاص".

واشترطت واشنطن توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن؛ لإعادة "تقييم" هذا التصنيف على الفور. ويسير القرار بعد 30 يومًا؛ "لمنح الوقت لتقليل تأثير ذلك على شعب اليمن".