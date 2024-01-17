إياد نصار طبيب تخدير "صلة رحم" بعد انتهائه من "دومينو"

يواصل الفنان الاردنى إياد نصار تصوير مشاهده الخاجية من مسلسله الجديد " دومينو" مع الفنانة دينا الشربينى و ذلك داخل احدى استديوهات مدينة الانتاج الاعلامى وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى ويجسد إياد دور رجل أعمال مريض نفسى متزوج من دينا الشربينى والتى تظهر بشخصية مدرسة ضمن أحداث المسلسل و تتوالى الاحداث ويشارك فى بطولة العمل بجانب إياد نصار ودينا الشربينى، سلمى أبو ضيف، صفاء الطوخى، خلود سرحان، آلاء على، وتأليف مرين نعوم، وإخراج محمد بركة

يذكر ان يجهز نصار لتصوير مسلسل "صلة رحم" مع يسرا اللوزى وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول فكرة إيجار الرحم من أجل الإنجاب ويجسد إياد فى المسلسل شخصية طبيب تخدير ومتزوج من يسرا اللوزى خلال أحداث العمل، المسلسل يتضمن نوعية الـ15 حلقة ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزى، محمد جمعة، على الطيب، عابد عنانى، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، ومن تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج تامر نادى