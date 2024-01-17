ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: نتنياهو يريد توسيع نطاق الحرب

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ الطرف الذي يسعى إلى توسيع نطاق الحرب ليس إيران أو حزب الله اللبناني أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه الداخلية بقطاع غزة سيعني أنه هُزم هزيمة نكراء، لا يريد أن يقر بذلك، وبذلك فإنه يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بأي طريقة".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن نتنياهو يحاول زيادة حدة الصراع مع حزب الله ويضرب أكثر في المنطقة التي تلي الليطاني ويحاول افتعال أزمة مع إيران وأزمة أخرى مع مصر، حيث حاول مرارا وتكرارا استفزاز مصر بأخبار مكذوبة، لأنه يريد القول بأن صراعه ليس في قطاع غزة الذي فشل فيه لكنه يدخل معركة كبرى مع دول كبيرة، وبخاصة مصر وإيران.

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين مجلس الشيوخ حزب الله أو