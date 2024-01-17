دمياط الجديدة تستعد لاستقبال موسم الصيف

استعدت مدينة دمياط الجديدة لإستقبال موسم الصيف القادم بتطوير الشاطئ العام ونماذج خدمات شاطئية مطورة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بمتابعة كافة القطاعات التنموية بالمدن الجديدة.

تفقد اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطىء العام حيث تم الأنهاء من أعمال المشايات للنموذج المطور.

ووجه بالبدء فى أعمال الزراعة وتكثيف اعمال النظافة بمنطقة الشاطىء كما تفقد إستكمال أعمال التطوير لمنافذ الخدمات الشاطئية المطورة مع الإلتزام التام لمستأجرى المنافذ بالتنفيذ طبقا للنموذج المطور للحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة الشاطئ.

تأتى هذة الأعمال تنفيذا لتعليمات رئيس الجهاز بالخطة المعدة استعدادا لأستقبال موسم الصيف المقبل لإظهار الشاطىء بالصورة التى تليق بأعمال التطوير الجارية بالمدينة واستقبال رواد الشاطىء خلال موسم الصيف القادم.

عقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط، ، الجديدة المرحلة الثانية لاجراء المقابلات الشخصية لإختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان ضمن الدورة الجديدة (٢٠٢٥/٢٠٢٤) بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة .

أكد رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة ٤٠% للمستثمرين و ٦٠% للسكان ، ولايقل عدد أعضاءالمجلس عن ٩ أعضاء ولايزيد عن ١٥ عضو ، كمايراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة أحياء ومجاورات .

وقال إنه تم استكمال عقد المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح طبقا الاعلان الخاص بالترشح لعضوية المجلس.