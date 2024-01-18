اليوم.. بعثة الزمالك تطير إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين

تطير بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك، صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات، وذلك استعدادًا لخوض بطولتين وديتين خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الودية الأولى خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير، وذلك بمشاركة فرق، الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري، الاتفاق السعودي.

فيما تبدأ البطولة الودية الثانية يوم 26 وتنتهي يوم 28 يناير، ويشارك الزمالك في البطولة الثانية التي يطلق عليها كأس دبي للتحدي برفقة فرق، أهلي جدة السعودي، ووهان الصيني، وفريق الرجاء المغربي.

ويقود فريق الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال، على أن يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب اسم المدرب الأجنبي الجديد خلال أيام قليلة.