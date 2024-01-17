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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السجن 15 سنة لمتهم أضرم النار بمنزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 سنة لمتهم أضرم النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد.

 

السجن 15 عاما لمتهم أضرم النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد

 

ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 8 سبتمبر عام 2023 في دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها:"م.ا.م" ويعمل بالميناء، حيث شرع في قتل سيدتين، عمدا مع سبق الإصرار، وقام بإضرام النيران في منزلهما، وعرض أرواحهما للخطر.

وأعد المتهم لجريمته مادة معجلة على الاشتعال ومصدر لهب، وذهب إلى مكان إقامة المجني عليهما، وسكب الكثير من المادة المعجلة بالاشتعال على أبواب مسكنهما، وأوصلها بالمصدر الحراري فاشتعلت بهم النيران والتهمت المسكن وأمسكت بهما، وأحدثت النيران بالمجني عليهما إصابات متفرقة، وكان المتهم قاصدا من ذلك إزهاق روحهما، وخاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة الجهات المعنية للحريق وإخماده قبل التهامهما.

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وألزمته المصاريف الجنائية.

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