قصور الثقافة تصدر 5 كتب عن مسيرة طه حسين بمعرض الكتاب

يقدم جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خمسة كتب عن مسيرة الدكتور طه حسين، في إطار احتفال الهيئة بمرور خمسين عاما على رحيل عميد الأدب العربي، فضلا عن استكمال نشر مؤلفاته التي بدأتها فى العام الماضي بإتاحة 20 عنوانا يضاف إليهم في هذا العام 36 عنوانا من مؤلفات وأعمال المحتفى به، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة.

يحمل الكتاب الأول عنوان "سلطة الكلمة.. مسالك لدراسة أدب طه حسين وفكره" لثلاثة من النقاد التونسيين هم منجي الشاملي، عمر مقداد، رشيد القرقوري، وهو هدية تونسية لهيئة قصور الثقافة، والكتاب موزع على ثلاثة أبواب الأول في الأدب والفن عند طه حسين، الثاني من فلسفة الفكر والحضارة عند طه حسين، والثالث طه حسين مفكرا فى التاريخ والسياسة، وتأتي هذه الطبعة القاهرية بعد أكثر من عشرين عاما من صدور الطبعة التونسية.

أما الكتاب الثاني فهو "ما بعد الأيام" لمؤلفه محمد حسن الزيات وزير الخارجية الأسبق وزوج ابنة الدكتور طه حسين، تقديم إيهاب الملاح الذي يسجل في مقدمته أن هذا الكتاب من بين أهم ما كتب تعريفا وتاريخها واستعراضا لمشوار طه حسين وكفاحه العلمي والفكري والإنساني المذهل، وقد اقترب مؤلف الكتاب من عميد الأدب العربي وصحبه صحبة ملازمة لما يقرب من أربعين سنة كاملة، وتأتي هذه الطبعة بعد صدور طبعته الأولى في عام 1986.

واعتمادا على المنهج الوثائقي يأتي الكتاب الثالث عن الدكتور طه حسين، وهو للدكتورة جيهان عمران أستاذ الوثائق والمكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة بعنوان "وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب.. ديسمبر 1910- أبريل 1914"، وتعتمد في هذا الكتاب البحثي على وثائق نادرة تتعلق بفترة التحاق طه حسين بالجامعة.

وفي مقدمة الكتاب تبين الباحثة أهمية هذه الوثائق في أنها تلقى الضوء على الجانب الدراسي والنشاط الطلاب لطه حسين كونه طالبا داخل الجامعة على الإجراءات الإدارية والتعليمية لها، ونطلع كذلك في هذا الكتاب النادر على درجات طه حسين في مختلف سنوات دراسته وكذلك على أوراق تأسيسه لجماعة طلبة الجامعة المصرية.

العنوان الرابع "العقلانية القلقة في فكر طه حسين"، للدكتور محمد دوير، الذي يعد رؤية عميقة لمسيرة طه حسين الحياتية والفكرية من خلال هذه الفصول ذات بين يومين، أطياف العقل القلق، حجاب اليقين وسفور الشك، الهوية ومستقبل الثقافة، العقلانية القلقة عند طه حسين.

كما يقدم الدكتور صبري حافظ كتابه بعنوان "طه حسين الإنسان والمشروع"، وهو بمثابة رؤى للسيرة الذاتية للعميد والمعارك التي خاضها.

أما فيما يتعلق بمشروع استكمال مؤلفات وأعمال العميد فيجد زائر المعرض لجناح الهيئة الكائن في (صالة 1 - جناح B3) بمركز مصر للمعارض الدولية هذه العناوين: "المعذبون في الأرض"، "من حديث الشعر والنثر"، "قادة الفكر"، "في الأدب الجاهلي"، "مستقبل الثقافة في مصر"، "أديب"، "ما وراء النهر"، "جنة الشوك"، "شجرة البؤس"، "حديث الأربعاء" (3أجزاء)، "دعاء الكروان"، "على هامش السيرة"، "الحب الضائع"، "الشيخان"، "الوعد الحق"، "أحلام شهر زاد"، "تقليد وتجديد"، "أدبنا الحديث ما له وما عليه"، "حافظ وشوقي"، "في الصيف"، "لحظات"، "مدرسة الأزواج"، "من أدب التمثيل الغربي"، "من هناك"، "صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان"، "أندروماك" ــ جان راسين- ترجمة: طه حسين، "أوديب وثيسيوس.. من أبطال الأساطير اليونانية" -أندريه جيد- ترجمة: طه حسين، "زديج ــ فولتير" -ترجمة: طه حسين، "روح التربية" غوستاف لوبون - ترجمة: طه حسين، "نظام الأثينيين" أرسطو طاليس- ترجمة: طه حسين، "من الأدب التمثيلي اليوناني" -سوفوكليس- ترجمة: طه حسين، "كليلة ودمنة" عبد الله بن المقفع- تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين، "آراء حرة" طه حسين ومحمد كرد علي، "الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا" طه حسين وأحمد محمد حسنين باشا وعلى مصطفى وحافظ عفيفي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانا جديدا تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

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