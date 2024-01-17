رئيس التشيك: تحقيق دولة فلسطينية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد رئيس التشيك بيتر بافل، اليوم الأربعاء، ضرورة تحقيق شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بافل، بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة.

وقال بافل إن الطرفين اتفقا على أن الموقف الأمني في غزة يجب أن يتم التعامل معه من خلال حزمة شاملة تتضمن شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين.

وأضاف بافل أن تحقيق دولة فلسطينية هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتحقق هذا الهدف فإنه لن يكون هناك استقرار وسيتكرر الاضطراب دوريا.

ويشار إلى أن رئيس التشيك توجه أمس الثلاثاء في زيارة إلى قطر بعد زيارة إلى إسرائيل استمرت لمدة يومين.

يؤكد تصريح رئيس التشيك على أهمية تحقيق دولة فلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث ترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وتطالب بتغييرات في حدود الدولة الفلسطينية.

وتواجه الفصائل الفلسطينية تحديات كبيرة؛ حيث تعاني من الانقسام الداخلي، وتتعرض لضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة.