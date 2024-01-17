"اقتصادية النواب": مصر أثبتت للعالم تبني القضية الفلسطينية خلال الـ100 يوم عدوان على قطاع غزة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تتبنى القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، قيادة وشعبا، والأزمة الأخيرة خلال الـ100 يوم الأخيرة والتي شن فيها جيش الاحتلال الغاشم حربا على الشعب الأعزل كانت مصر ولا تزال هى المدافع الأول عن القضية فى ظل صمت عالمي رهيب سواء من قبل المجتمع الدولى أو من قبل منظمات حقوق الإنسان.



وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الـ100 يوم عدوان من قبل دولة الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل قدمت الدولة المصرية يد العون والمساعدة للأشقاء ، وكان الشعب المصرى يقف كله عن بكرة أبيه ومن قبل القيادة السياسية للدفاع عن القضية الفلسطينية ، خاصة أن المصريين حريصين كل الحرص على حل القضية، والقيادة السياسية تحركت بخطوات جادة على أرض الواقع لحل الأزمة.



وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن خلال هذه الفترة العصيبة التى عاشها الشعب الفلسطينى الشقيق الدولة المصرية فتحت مستشفياتها لاستقبال الجرحى من الأشقاء، والأطفال كانوا فى المقدمة، و قدمت مصر حزمة من المساعدات للأشقاء الفلسطينين، ومن ثم خلال هذه الفترة الدولة المصرية قادت جهود إغاثة ووساطة لوقف العدوان على قطاع غزة ودخول مزيد من المساعدات، قائلا" مصر دوما هي الرقم الفاعل والأهم في القضية، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تبنى القضية من اول يوم واستطاع ان يحشد رأى عام عالمى لمنع التصفية من خلال التهجير.