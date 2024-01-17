السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصا بنشر صوره في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بمعاقبة زوجين هددا شخصا بنشر صوره الخادشة للحياء أو دفع مليون جنيه بالسجن 3 سنوات.

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 يونيو عام 2023 نطاق قسم المناخ، والمتهم فيها زوجان بتهديد المجني شخص عن طريق تطبيق "واتس آب" بإفشاء ونشر صور خادشة لشرفه وللحياء، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الزوجين المتهمين من المجني عليه مليون جنيه، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاء المجني عليه، وكان لهما حساب شخصي خاص بهدف ارتكاب الجرائم، وتعمد الزوجان المتهمان إزعاج ومضايقة المجني عليه.

وأوضح المجني عليه في شهادته أمام جهات التحقيق، أن الزوجة - المتهمة الثانية - تواصلت معه هاتفيا للاتفاق معه على بعض من الأعمال المعمارية، وتجاذبت معه الحديث وأوهمته بتعلقها به، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، والتقط المجني عليه خلال العلاقة العديد من الصور الضوئية الخاصة به مجردا مما يستر عورته، وأرسلها إليها على واتس آب، وكانت ترسل له المتهمة بعضا من الصور اعتقد أنها خاصتها وتبين عكس ذلك، وبعد أن تحصلت المتهمة منه على تلك الصور والمقاطع المرئية هددته كتابة عبر التطبيق بنشر ما حصلت عليه وإنباء أهله وقرنائه، وبذلك أن لم يدفع مبلغ مليون جنيه، وبعد رفضه أرسلت المقاطع لقرنائه وأقاربه.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات ومحو المحادثات.