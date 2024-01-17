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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري: علاقتنا مع اليونان متشعبة وهي صوت مصر في الاتحاد الأوروبي

سامح شكري
سامح شكري
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين مصر واليونان متشعبة ويجري العمل على تطويرها، متابعا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للعلاقات السياسية ولكن يجري العمل على زيادة مجالات التعاون وهناك عدد من المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة والعمل على تكثيف التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأضاف السفير سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، وتنقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي وهو أمر نعتز به وحصلنا على نتائج ملموسة منه.

شكري اليونان الاتحاد الأوروبي التبادل التجاري الخارجية