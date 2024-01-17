شكري: علاقتنا مع اليونان متشعبة وهي صوت مصر في الاتحاد الأوروبي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين مصر واليونان متشعبة ويجري العمل على تطويرها، متابعا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للعلاقات السياسية ولكن يجري العمل على زيادة مجالات التعاون وهناك عدد من المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة والعمل على تكثيف التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأضاف السفير سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن اليونان كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، وتنقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي وهو أمر نعتز به وحصلنا على نتائج ملموسة منه.