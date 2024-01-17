محافظ أسوان يفتتح فعاليات البرنامج التدريبى لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاعات الطبية

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الإستعدادات المكثفة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فعاليات البرنامج التدريبى لمقدمى الخدمات الصحية بكافة القطاعات الطبية (منظومة الجهار الصحية).

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، واللواء طبيب أسامة صبحى نائب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور عطا حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فضلًا عن أعضاء الهيئة، وأيضًا أعضاء هيئة التدريس والأطباء والمسئولين بمختلف المؤسسات الطبية والجامعية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية إنعقاد هذه الدورة التدريبية ودورها فى إكساب الخبرات وصقل وتبادل المعارف والمهارات المحلية والدولية بشكل وفكر راقى ، وهو الذى يعكس الإتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يتمثل فى الإهتمام بصحة وسلامة المواطنين ، وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

ولفت إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للإهتمام بالمواطن المصرى، والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية.

كما أشاد محافظ أسوان بما يتم بذله من جهود مخلصة ووطنية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لخدمة أبناء الشعب المصرى العظيم ، وأيضاً لشركاء النجاح سواء هيئة الرعاية الصحية أو هيئة التأمين الصحى، فكل هذه الجهود أثمرت عن ملحمة من الإنجازات والنجاحات فى ظل متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأوضح أن ذلك سوف يساهم فى إحداث طفرة ملحوظة فى مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والبدء فى التشغيل التجريبى لـ76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية وأيضًا 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد طه الشكر للواء أشرف عطية لإهتمامه بملف الصحة ودعمه لكل الهيئات والمؤسسات الصحية بالمحافظة لضمان تقديم الخدمات والرعاية الصحية لأهالى ومواطنى أسوان فى أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

وأكد أن التأمين الصحى الشامل هو المنظومة الحديثة التى تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسى لتحسين ورفع كفاءة النظام الصحى وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن وجميع أفراد أسرته دون تحمل أى أعباء مادية باهظة.

كما لفت إلى منظومة التأمين الصحى الشامل تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، بجانب تطوير المنشآت وزيادة تأمينها وحماية أمن وسلامه العاملين فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث آليات التخلص من النفايات الطبية والتعامل مع الأدوية وصيانة الأجهزة المستخدمة وغيرها من الآليات والأساليب التكنولوجية الحديثة التى تساهم فى تشكيل بيئة صحية وعلاجية آمنة ومناسبة تساهم فى تحقيق الرضا سواء لمتلقى الخدمة أو مقدمها.

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