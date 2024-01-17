«وي» توقع بروتوكول تعاون مع «إم جي» لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها التجارية والسكنية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بروتوكول تعاون مع شركة "إم جي" للتطوير العقاري لتوفير أحدث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروعاتها العقارية.

وقع البروتوكول أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالمصرية للاتصالات وآية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة إم جي للتطوير العقاري.

يتضمن التعاون قيام المصرية للاتصالات "وي" بتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة في لجميع الوحدات السكنية والتجارية في مشروعات مول HQ بالتجمع الخامس، ولافيدا (نيو هليوبوليس)، وسافوي بلو بلو العين السخنة ، وفق أحدث ما وصلت إليه تقنيات خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك خدمات الصوت والإنترنت الثابت وخدمات الIPTV، كما يتضمن البروتوكول توفير خطوط ربط لشبكة الاتصال الداخلية بالمشروع بالشبكة الرئيسية للمصرية للاتصالات،

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المصرية للاتصالات على مواصلة جهودها في سبيل نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة، بما يضمن مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم وبما يتوافق والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات وتوجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وقال محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "إن هذا التعاون يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقاري، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة العملاء وقدرات تقنية فائقة تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تضمن تلبية احتياجات العملاء".

وأضاف: "لدينا هدف واضح وهو تحقيق رضا عميلنا المشترك، وضمان حصوله على خدمات اتصالات فائقة وذكية تواكب تطلعاته المتطورة".

من جانبها، قالت آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة شركة إم جي للتطوير العقاري، إن "التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات "وي" لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة في مشروعاتها لافيدا وسافوي بمشروع بلو بلو وهيدكوارتر بيزنس “HQ” يأتي في إطار رؤية وتوجه شركة إم جي للتطوير العقاري نحو التطور من أجل مواكبة أحدث الأنظمة الذكية وتلبية احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات طبقا لأحدث المعايير العالمية من خلال الاعتماد على الشركاء الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجالاتهم." مضيفة: "لقد اخترنا الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات "وي" لما لها من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات بمستوى عال من الجودة والكفاءة مدعومة ببنية تحتية ضخمة وخبرات كبيرة."

وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركــــة المصرية للاتصـــالات، حرص الشركة على تعزيز تواجدها في قطاع التطوير العقاري من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة وأكثرها موثوقة، اعتمادا على البنية التحتية القوية وحرصها كذلك على تحقيق رضا عملائها وشركائها من المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات اتصالات متكاملة ومتميزة تواكب احدث التطورات فب عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

