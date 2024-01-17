قبيل تشغيله.. مد كابلات الكهرباء لأكبر مجزر آلى في دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري و محطة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا استعدادًا لتشغيله، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير شمال سيناء والمهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثانية للهيئة العامة للطرق والكبارى وممثلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.

وبحثت المحافظ، آلية تحديد المسار المناسب لمد الكابلات الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لايتعارض مع خطوط المرافق والبنية التحتية المارة بالمناطق.

وفى إطار الاشتراطات المحددة، وفى هذا السياق، ناقشت الخطط الزمنية لتسليم المشروع والأعمال النهائية بمحطة تدوير المخلفات " الكوكر".

وأكدت محافظ دمياط ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ لتشغيل المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات والذى يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

كما لفتت إلى أن المشروع صديق للبيئة حيث تم تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا على مساحة ١٢ فدان، كما أنه تم مراعاة كافة الاشتراطات خلال التنفيذ والتى تساهم فى تحقيق تلك الرؤية.

وأضافت "المحافظ" أن المشروع يتميز بقربه من مينائى دمياط و بورسعيد و يتضمن محجر بيطرى ومجزرين حكومى وآخر استثماري ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية ومنافذ بيع.