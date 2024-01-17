مسئولة الأمم المتحدة: هذه أولى زيارات عديدة سأقوم بها لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن زيارتها الى مصر وتفقدها مخازن المساعدات الإنسانية في العريش تأتي في إطار العمل على إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية حاجات السكان هناك.

وأضافت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، خلال لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه أولى زيارات عديدة ستقوم بها طبقا لقرار الأمم المتحدة الخاص بتسهيل وصول المساعدات إلى الأبرياء في غزة، وتلبية احتياجاتهم.

وتابعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أنها قامت أمس بعقد محادثات مهمة مع وزراء الخارجية والدفاع والتضامن الاجتماعي وتلقت إفادات من منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر في هذا الأمر.