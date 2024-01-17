السيسي: مصر مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، والعمل على تهدئة الموقف في قطاع غزة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

واستقبل الرئيس السيسي، وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، حيث نقل الوزير اليوناني تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي، ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي عبر الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة على أهالي قطاع غزة، محذرا من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من وجهة.