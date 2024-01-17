رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فريق ادارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم الجوائز المؤسسية الداخلية بوزارة التخطيط ،وذلك في اطار اطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات( المرحلة الثانية) بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي و المجلس الأعلى للجامعات مما يسهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي ورفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وضم وفد ادارة جائزة التميز الحكومي، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هارد فورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وسهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية، والدكتور محمد عبد السلام مدير تقييم جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، واسراء حسني مسئول التقييم والجودة، ورحاب محمد مسئول الاتصال والتوثيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسرين حسام الدين مسؤول الإعلام والتواصل ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتور فهد كمال الدين مسؤول الدعم التكنولوجي ومدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد بهيج مسؤول التقييم ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بالإضافة الي عدد من أعضاء الجهاز الإداري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري ، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، لافتًا أن الجائزة ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

وأعرب الوفد، عن سعادتهم بالتواجد داخل رحاب جامعة بني سويف، وأن الجامعة تضم العديد من الانجازات التي تستحق أن تتوج وتوثق ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار والتقدير، خاصة بما تمتلكه من امكانات بشرية ومادية وكليات فريدة من نوعها إضافة إلي تنوع التخصصات والبرامج المتميزة.

وفي نهاية اللقاء، أهدي الدكتور منصور درع الجامعة للسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تسلمته نيابة عنه الأستاذة سهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، ودرع آخر للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هارد فورد شاير البريطانية، وشهادات تقدير لأعضاء الوفد، كما تسلم رئيس الجامعة درع جائزة التميز الحكومي المقدم من وزارة التخطيط تقديراً لإنجازاته ومجهوداته المبذولة داخل الجامعة والتي كانت موضع تقدير من الوفد خلال الزيارة.