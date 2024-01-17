وزير الخارجية الأوكراني: نستهدف في 2024 حرمان روسيا من السيطرة على السماء

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء أن أولوية أوكرانيا في عام 2024 هي حرمان روسيا من السيطرة على السماء.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تحت عنوان "الدفاع عن جبهة أوروبية مشتركة"، في عام 2022، حررنا جزءًا كبيرًا من أراضينا، 50٪، التي كانت تحتلها روسيا سابقا، وفي عام 2023، طردنا أسطول البحر الأسود الروسي من مياهنا الإقليمية، وهذا سمح لنا باستعادة "ممر الحبوب"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال كوليبا: "يجب أن يكون عام 2024 هو العام الذي ترمي فيه أوكرانيا روسيا من السماء، لأن من يسيطر على السماء هو الذي سيحدد متى وكيف ستنتهي الحرب".

وشدد على أن المساعدة يجب أن تشمل توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16، الجاري العمل عليها بالفعل، وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات بدون طيار، ومعدات حرب إلكترونية.

وتابع الوزير الأوكراني "إذا حدث كل هذا فسنواصل الفوز والقتال، نحن نقاتل ضد عدو كبير للغاية لا ينام، الأمر يستغرق وقتا".