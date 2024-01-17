ضبط المتهمين بقتل شخص في المنيا

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة شخص بالمنيا .. وضبط طرفيها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: عامل "متوفى"، شقيقه "مصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم) (طرف ثان: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام (2 سلاح أبيض) محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأداتين المستخدمتين فى الواقعة (2 سلاح أبيض ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.