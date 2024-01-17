وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم، منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والمهنى والأمل للصم وضعاف السمع، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأعضاء الغرفة وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

واطمأن عبد الرؤوف على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات تأمينية مشددة وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل، معربا عن عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، والتى انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر .

يذكر أنه تم تجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة، بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لحل أى مشكلة قد تطرأ على الفور .

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة، مؤكدة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان .

اعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تم تجهيز عدد ١٥٨ لجنة تستقبل عدد ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤ وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء على توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.