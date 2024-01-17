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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. 13 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية يؤدون الامتحانات
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أدى 13 ألف و785 طالب موزعين على 69 لجنة عامة على مستوى محافظة بورسعيد، امتحانات الشهادة الاعدادية، اليوم الأربعاء، في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بأول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام "البابل شيت" والتصحيح المُميكن، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير الامتحانات في لجان مدرستي بورسعيد الإعدادية بنين وبنات، مستفسرًا من الطلاب والطالبات عن مدى رضاهم عن أداء الامتحان بنظام "البابل شيت" حيث أبدى معظم الطلاب رضاهم بينما فضل آخرون أداء الامتحان ورقيًا بالنظام القديم.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط لجان الامتحانات لتأمين العملية الامتحانية، كما انتشر رجال المرور بكافة الشوارع الرئيسية لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين وأوراق الامتحانات بكل سهولة وبسر إلى مقار اللجان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه جرى التنبيه بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، وأن من يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

وأكدت أنها وجهت أيضًا بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

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