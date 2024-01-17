اليوم.. 4 اجتماعات لـ«خطة النواب» لمناقشة الحساب الخاتمي لموازنة الإسكان 2022/ 2023

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 4 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة الإسكان والقطاعات التابعة لها للسنة المالية 2022/ 2023.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني: حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.

بينما تناقش خلال اجتماعها الرابع: حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.