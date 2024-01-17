فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى نعلين ودير عمار وبيتللو، غرب محافظة رام الله والبيرة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا". أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت نعلين وتمركزت وسط القرية لبعض الوقت، قبل أن تنسحب نحو مدخلها.



وأشارت "وفا". أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير عمار، حيث جاب الجنود عدة أحياء فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتللو بعدة آليات عسكرية، وحي البالوع في مدينة البيرة، وداهمت منزل أحد المواطنين، واعتقلت معلمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن اقتحمت المنطقة انطلاقاً من مستعمرة "بيت ايل"، وداهمت منزلاً لعائلة خضيري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع.