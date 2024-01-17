ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى غرب رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى نعلين ودير عمار وبيتللو، غرب محافظة رام الله والبيرة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا". أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت نعلين وتمركزت وسط  القرية لبعض الوقت، قبل أن تنسحب نحو مدخلها.


وأشارت "وفا". أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير عمار، حيث جاب الجنود عدة أحياء فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتللو بعدة آليات عسكرية، وحي البالوع في مدينة البيرة، وداهمت منزل أحد المواطنين، واعتقلت معلمة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن اقتحمت المنطقة انطلاقاً من مستعمرة "بيت ايل"، وداهمت منزلاً لعائلة خضيري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله غزة