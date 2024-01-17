أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بداية تطاولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.15 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.83 جنيه للشراء و 35.99 جنيه للبيع.

بلغ سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.02 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري، فى البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري، وأكثرها انتشارا وإقبالا (الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) بداية تعاملات اليوم.

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 100.10 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.