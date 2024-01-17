وكيل «صحة سوهاج» يترأس اجتماع "لجنة بعثة الحج" قُبيل انتهاء استلام طلبات المتقدمين.. صور

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماع لجنة فحص طلبات الراغبين في الاشتراك ببعثة الحج الرسمية هذا العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة والتي تضم الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور إيهاب يوسف، مدير مركز المعلومات، والدكتور محمد عبدالفتاح، مدير المكتب الفنى، وأحمد عزالدين، مدير مكتب وكيل الوزارة، ورمضان البرديسي، مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود الجزار، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من أعضاء اللجنة وذلك قبيل انتهاء استلام طلبات المتقدمين للمشاركة في البعثة الطبية للحج هذا العام.



وأوضح "أبو هاشم" أن أخر موعد للتقدم بالطلبات يوم السبت الموافق 20 يناير الساعة 2 ظهراً ولن يتم قبول أي طلبات بعد ذلك التاريخ نظراً لغلق الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة في ذلك التاريخ.



كما ثمن وكيل وزارة الصحة دور البعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية وخدماتها التي تقدمها لجموع حجاح بيت الله الحرام طوال فترة تأدية المناسك، مؤكداً أن أعضاء البعثة الطبية سيتواجدون على مدار الساعة مع الحجيج لتقديم الخدمات الطبية والمتابعة الصحية لهم.



لافتاً إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام مدعاة للفخر، وقال: «افتخر أيضاً أنني كنت ضمن بعثة الحج الرسمية العام الماضي التي شاركت في خدمة أهالينا من الحجاج، متمنياً الصحة والسلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال تأدية المناسك».

جانب من اجتماع لجنة بعثة الحج بصحة سوهاج

جانب من اجتماع لجنة بعثة الحج بصحة سوهاج

جانب من اجتماع لجنة بعثة الحج بصحة سوهاج

جانب من اجتماع لجنة بعثة الحج بصحة سوهاج