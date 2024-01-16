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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أعطته أكثر مما أعطت فاتن حمامة لعمر الشريف.. طارق الشناوي يفجر مفاجأة في انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي
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كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل جديدة عن انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، مشيرًا إلى أن الأغلب أن ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت الطلاق.

وأضاف «الشناوي» خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء،  أن الفنان أحمد العوضي حاول مصالحتها لتتراجع بدليل أنها هي من أعلنت الطلاق وتبعها «العوضي»، متابعا أن وفقا للأحداث فإن العوضي حاول إنهاء الأزمة خلال الفترة الماضية لكنه لم ينجح إلى أن وصلا للطلاق.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنان أحمد العوضي اشترك في عملين من بطولة ياسمين، والأخيرة أعطته أكثر مما أعطت فاتن حمامة لعمر الشريف. 

احمد العوضي الفنان أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبدالعزيز الناقد الفني طارق الشناوى