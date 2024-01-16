نائب رئيس جامعة القناة يتابع سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدوء والالتزام يسودا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة 2023-2024.

حيث تفقد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعمال امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية، نظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة، اطمأن خلالها نائب رئيس الجامعة على سير الامتحانات داخل الكلية، ومدى مطابقتها للقواعد المنظمة .

وأكد أن اللجان الامتحانية تتسم بالهدوء، و توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

هذا وقد رافق نائب رئيس الجامعة أثناء تفقده اللجان الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويذكر أن طلاب الدراسات العليا الأكاديمية نظام الساعات المعتمدة كلية التجارة يؤدون الامتحانات بالاقسام الآتية

•• مرحلة الدبلوم :

19 طالب وطالبة بقسم المحاسبة

60 طالب وطالبة بقسم إدارة الأعمال

10 من الطلاب والطالبات بقسم العلوم السياسية

5 طلاب بقسم الحاسب الآلي فى مجال التجارة

•• مرحلة تمهيدي الماجستير :

86 بقسم المحاسبة

32 بقسم إدارة الأعمال

10 بقسم العلوم السياسية

5 بقسم الاقتصاد

•• أما مرحلة تأهيلي الدكتوراه :

17 بقسم المحاسبة.

40 بقسم إدارة الأعمال

7بقسم العلوم السياسية

4 بقسم الاقتصاد.