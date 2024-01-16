أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة الجزائر بعد نهاية الجولة الأولى

اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تُقام في دولة كوت ديفوار.

وحقق المنتخب البوركيني انتصارًا ثمينًا على حساب منتخب موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 1-0، بينما تعادل أمس الإثنين المنتخب الجزائري أمام منتخب أنجولا ضمن مباريات نفس الجولة.

وبذلك يتصدر المنتخب البوركيني المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولي؛ وذلك برصيد 3 نقاط، ويحل الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطة، وأنجولا ثالثا برصيد نقطة، وموريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .

وتقام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي المنتخب الجزائري في مباراة قوية مع منتخب بوركينا فاسو، بينما يلعب موريتانيا مع منتخب أنجولا ضمن مباريات نفس الجولة.