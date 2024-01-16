وزارة الطيران: التأمين المطلق من الهجمات السيبرانية غير موجود

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن التطور التكنولوجي الهائل والثروة المعلوماتية تخلق أمامها أجيال جديدة وحيل للمهاجمين والهاكرز في كل مجال وإن كل تطوير يطرأ يقابله استحداث لوسائل السرقه والسطو.

وأوضح وزير الطيران المدني خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم ، أن الأمن المطلق غير موجود حتي لوتم استخدام جميع الوسائل الحمائيه في العالم لأننا كل مانحط نظم حمايه هيكون في تطورات في عمليات المهاجمين للمواقع الإلكترونية وغيرها وكل جهه توفر لنفسها.

ولفت وزير الطيران المدني إلى أن الحرب علي غزه في 7 أكتوبر شاهدة علي هذة الدلائل وتم اختراق كل انظمه الحمايه الموجودة في اسرائيل دولة تدعي أنها اكبر دولة متطورة في العالم، لأن الفكرة كل ماتحط اقفال كتير علي المنشأة فأنا تعطل الحرامي فقط .

من جهته قال الدكتور عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهره الجوي ، أن خسائر كبيرة الهجمات السيبرانيه علي الموقع الالكتروني كبيرة جدا وان الخسائر التي تتحملها الدول بسبب الهجمات السيبرانيه بالتريليونات دولار ، وانه من المتوقع أن تصل الخسائر الي 23 ترليون دولار في عام 2027 وان هناك وسيله وحيده لحمايتك من الهجمات السيبرانيه وهي أن تفصل نفسك عن العالم لان الخسائر لو قيست هيبقي ثالث اكبر اقتصاد في العالم.

واضاف أن الموقع الاليكتروني بشركة ميناء القاهره الجوي تعرض في 11 نوفمبر لهجمات تم تعطيل الخدمه من 10 ونصف حتي الساعه 3 صباحا وتعرض أيضا للهجوم في 13 نوفمبر الساعه 9.

ولفت عبد الخالق بأننا اتخذنا عدة خطوات لحماية الانظمه والبيانات الموجوده ، حيث أن الهوستنيج الخاص بالموقع كان في الولايات المتحدة ، وتم عمل مظله من المصريه للاتصالات والدخول تحتها حتى نتفادى الدخول المباشر من اي مهاجمين ، بالاضافه الي متابعه الهاك علي مستوي العالم ، حتى نتجب الاخطار ، بالاضافه الي متابعه الدرك ويب نقل الاخبار الهاكر ، ومراقبة السلوك وكذلك ، متابعه النقاط الضعيفه .

وبين ممثل شركة ميناء القاهره الجوي بأننا اتخذنا 6 إجراءات تامين الموقع تامين تأمين البيانات حماية البييانات الحكوميه بالاضافه الي التدريب والتوعية وكذلك تقسيم التحديات المستقبلية وتحديث التكنولوجيا .