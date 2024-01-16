ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بثقافة العريش

تكريم الموهوبين من
تكريم الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بثقافة العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم فرع ثقافة شمال سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق شهدت مدرسة التربية الفكرية الخاصة بالعريش حفلا فنيا في ختام الفصل الدراسي الأول، لتكريم الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا من ذوي القدرات الخاصة.

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من العروض الفنية، تلاها فقرة التنورة المميزة، وإلقاء شعر لفريق المواهب بالفرع. واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتميزين.

وتضمن الأنشطة المقدمة للأطفال بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، أعدت مكتبة العبور مسابقة ثقافية للرواد، بينما قدم قصر ثقافة العريش عرض مسرح عرائس حول أسباب المشكلة السكانية وكيفية مواجهتها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي العروض الفنية العامة لقصور الثقافة المشكلة السكانية ذوي القدرات الخاصة