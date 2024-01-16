تكريم الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة بثقافة العريش

نظم فرع ثقافة شمال سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق شهدت مدرسة التربية الفكرية الخاصة بالعريش حفلا فنيا في ختام الفصل الدراسي الأول، لتكريم الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا من ذوي القدرات الخاصة.

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من العروض الفنية، تلاها فقرة التنورة المميزة، وإلقاء شعر لفريق المواهب بالفرع. واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتميزين.

وتضمن الأنشطة المقدمة للأطفال بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، أعدت مكتبة العبور مسابقة ثقافية للرواد، بينما قدم قصر ثقافة العريش عرض مسرح عرائس حول أسباب المشكلة السكانية وكيفية مواجهتها.