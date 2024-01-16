أول تعليق من أحمد العوضي بعد طلاقه لياسمين عبد العزيز

علق الفنان أحمد العوضي بعد الطلاق بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين ، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

ونشر الفنان أحمد العوضي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين ، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

كما أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلاقها رسميا من الفنان أحمد العوضي.

وكتبت ياسمين تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد وكل شيء قسمة ونصيب وبيننا كل الاحترام والتقدير.

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، يعرض له حالياً في دور العرض السينمائي فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، كما يستعد للسباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حق عرب».