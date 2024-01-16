كأس الرابطة.. دكة بدلاء فيوتشر أمام سموحة

اختار البرتغالي فورمورسينيو مدرب فيوتشر، للجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة سموحة كل من، أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، محمد زعلوك، مروان محسن.

ويلعب فيوتشر بعد قليل أمام سموحة على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وكان تشكيل فيوتشر الأساسي قد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، محمود رزق، محمود شعبان

الوسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: عمر السعيد

وتوج فيوتشر بكأس الرابطة مرة من قبل وذلك في نسخة 2022 على حساب غزل المحلة في النهائي .