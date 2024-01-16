وكيل محلية النواب يطالب وزير التموين بفتح المخابز المغلقة

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التموين وزير شاطر، ويبذل مجهود كبير فى ملف مشاكله ممتدة منذ 40 سنة، مؤكدا أن استقرار الدولة يعتمد على العلاقة الرشيدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال كملته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من الطلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين ، حول مشاكل المخابز والحذف من البطاقات .

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن المواطن ما يشغله ليس مشاكل الوزارة، ولكن ما يهمه هو رغيف الخبز “ملوحا برغيف خبز فى يده”.

من جانبه طالب النائب أبو العباس التركي، بضرورة وجود مرونة من قبل الوزارة فى فتح المخابز المغلقة ، والعمل على فتح مخابز جديدة .