محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وظائف قيادية بمديريات التعليم والصحة والطب البيطري

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم لجان اختبار تجديد شغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديريه الصحة.

وكذلك مدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.



أكد محافظ الشرقية أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

أوضح محافظ الشرقية أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.