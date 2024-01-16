وكيل زراعة البحيرة يتابع المحاصيل الشتوية.. صور

عقد اجتماع في مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، برئاسة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس موفق محمود ساري، وبحضور مدير عام المكافحة في المحافظة، المهندس سعد مصطفى عمار، ورئيس قسم المبيدات، المهندسة رضا صالح.

وجاء هذا الاجتماع استجابة لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

تركز الاجتماع على متابعة المحاصيل الشتوية، وخاصة محاصيل البنجر السكر والقمح، تم مناقشة تقدم الزراعة ونسبة الإنبات لهاتين المحصولين، وتوافر المبيدات اللازمة في الجمعيات الزراعية لموسم الشتاء.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية التواصل مع المزارعين وتوجيههم بالتوصيات الفنية المناسبة لهذه الفترة الحرجة من الزراعة، ومعالجة أي شكاوى تنشأ على الفور.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة متابعة المحاصيل الميدانيًا خلال هذه الفترة المتغيرة من الجو، والاطمئنان على حالة المحصولين كما تم التأكيد على أهمية فحص النباتات والتأكد من عدم وجود حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين بخصوص العمليات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل الحقلية.

وقال وكيل الوزارة، إنه توعية المزارعين أيضًا بالممارسات الزراعية الجيدة والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، وأثر التغيرات المناخية السلبية على المحاصيل وكيفية مكافحتها، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم والتوجيه للمزارعين في الحقول.

في نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه المزارعين، وتم التأكيد على توفير الحلول الفورية لهذه المشكلات.