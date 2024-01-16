بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، والدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة، الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية.

وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة وجه الشكر للدكتور رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال.

وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وحضر من جانب الجامعة:

الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة.

والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان.

وجاء ذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان.