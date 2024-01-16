مدينة الزينية تتسلم 50 حاوية قمامة لتوزيعها بالشوارع بعد انتهاء الرصف.. صور

تفقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال عداية السكة الحديد بمزلقان الصعايدة مركز الزينية والذى يربط عدد من محطات الرفع، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير اعمال المشروعات القومية.

وشملت الجولة، المرور على الآتي (محطة صرف صحي الزينية قبلي - محطة صرف صحي الزينية بحري - محطة صرف صحي الصعايدة -︎ محطة صرف صحي العشي - محطة صرف صحي المدامود بحري - محطة صرف صحي المدامود قبلي) ومحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى والمقامة علي مساحة 16 فدان.

وأوضح العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، أنه تم عمل محضر تنسيق مع كافة الجهات لبدء تنفيذ رصف الطرق التي انتهت بها الأعمال والذى كان معطلا بسبب أعمال الصرف الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليون جنية، كما تم استلام عدد ( 50 ) حاوية معدنية للقمامة جديدة من مدينة الأقصر، لتوزيعها بشوارع مدينة وقرى الزينية فور انتهاء أعمال الرصف.

جدير بالذكر، أن مشروع صرف صحي مركز ومدينة الزينية يتكون من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف م3/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم بأقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و200 ألف جنيه.

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