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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد نبيل كوكا يجري أشعة الأسبوع المقبل

أحمد نبيل كوكا لاعب
أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي
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يجري أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة خلال الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها في أربطة ‏القدم.
وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن أحمد نبيل كوكا سيجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏
وكان أحمد نبيل كوكا تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

إصابة أحمد نبيل كوكا تدريبات الأهلي مارسيل كولر