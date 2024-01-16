يجري أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة خلال الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها في أربطة القدم.
وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن أحمد نبيل كوكا سيجري أشعة مطلع الأسبوع المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.
وكان أحمد نبيل كوكا تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
البوابة سبورت
أحمد نبيل كوكا يجري أشعة الأسبوع المقبل
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يجري أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة خلال الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها في أربطة القدم.
يجري أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة خلال الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التي تعرض لها في أربطة القدم.