الصحة العالمية لـ«البوابة نيوز»: 206% إشغال المرضى في مستشفيات غزة.. والعناية بلغ 250%

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل ارتفاع عدد القتلى لما يزيد على 21 ألف شخص بينهم 70% من النساء والأطفال؛ وبالمثل تُعاني المؤسسات الأممية والإنسانية خسائر بشرية فادحة جراء الهجمات المُتواصلة على المؤسسات الصحية وأماكن الإيواء.

الناجون من العدوان يُواجهون أشد أنواع المعاناة للوصول لأماكن إيواء آمنة

وأضاف في حواره مع «البوابة نيوز» أن الناجون من الهجمات العدائية يواجهون أشد أنواع المعاناة في محاولة الوصول لأماكن إيواء آمنة يحتمون بها هم وأسرهم؛ لافتظصا إلى أنه حتى هذه اللحظة في غزة يقدر أن أكثر من 1.9 مليون أو 85% من السكان نازحون، وتشرد بعض العائلات عدة مرات؛ ويلجأ أكثر من 1.3 مليون شخص إلى مرافق «الأونروا» وغيرها من الأماكن العامة بما فيها المستشفيات؛ يأتي ذلك إلى جانب نصف مليون آخرين مسجلين ويحصلون على الخدمات من «الأونروا» وفي الضفة الغربية شُرد 2000 شخص منذ 7 أكتوبر.

أما على صعيد الهجمات على المراكز الصحية أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم التحقق من 570 هجومًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، و294 في غزة، و276 في الضفة الغربية؛ لافتًا إلى أن «الأنوروا» فقدت ما يزيد علي 142 عاملًا لديها؛ وفقدت منظمة الصحة العالمية أحد موظفيها مُنذ عدة أسابيع منذ تصاعد وتيرة العدوان؛ وهذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة؛ فضلا عن العدد الهائل من القتلى.

13 مرفقًا صحيًا في غزة من أصل 36 يعملون بشكل جزئي بـ 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية

وردًا على تساؤل «البوابة» بشأن خروج المستشفيات عن الخدمة ونقص الأدوية والمستلزمات الصحية في ظل استمرار العدوان، أجاب «المنظري» قائلًا: القطاع الصحي في غزة يُعاني خسائر فادحة منذ تصاعد الأعمال العدائية، فالاستهداف والقصف المستمر لمرافق الرعاية الصحية أدى إلى توقف معظمها عن العمل بشكل كلي؛ وحاليا لا تعمل سوى 13 مرفقًا صحيًا من أصل 36 مرفقًا كما أنهم يعملون بشكل جزئي: 9 مستشفيات في الجنوب و4 مستشفيات في الشمال، ومرافق الجنوب تعمل بشكل جُزئي منها 3 مستشفيات فقط لديها قدرة جراحية ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما الاستيعابية.

206% نسبة إشغال المرضى في المستشفيات و250% إشغال العناية المركزة

وأوضح أن مُعدلات الإشغال في مستشفيات غزة والشمال تصل الآن إلى 206٪ في أقسام المرضى الداخليين و250٪ في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى توفير المأوى لآلاف المشردين داخليًا؛ أما في شمال غزة يوجد 4 مستشفيات فقط تعمل جزئيًا وهم (مستشفى جمعية أصدقاء المرضى، العودة، الحلو، مستشفيات الصحابة).