بالفيديو| اتحاد الأثريين المصريين: 5 شواهد أساسية تؤكد أن "مجمع البحرين" موجود بـ"رأس محمد"

قال الدكتور عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين، إنه عمل على دراسة "مجمع البحرين" لمدة 4 سنوات مجهود فردي، وتقدم بها لمحافظ جنوب سيناء حينها اللواء هاني محمد متولي، والذي رحب بفكرة الدراسة وقدم له كافة التصاريح الخاصة بالدراسة مع إدارة المحميات التابعة لوزارة البيئة.

وأضاف مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على الدراسة وتسليمها ليد المحافظ عام 2009، لكن نظرًا لتداعيات أحداث 25 يناير وأعقابها تأجل المشروع لمدة 7 سنوات، إلى أن قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بتشكيل لجنة أثرية مكونة من 7 أفراد ورئيس لجنة للوقوف على حقيقة الدراسة ومن ثم تم إثباتها.

وتابع، عضو اتحاد الأثريين المصريين، أن قصة الدراسة تتناول قصة لقاء سيدنا موسى وسيدنا الخضر (عليهما السلام) والتي أغفلتها التوراة ولكن رصدها القرآن الكريم في سورة الكهف من الآية 60 للآية 82، موضحًا أنه قام بدأ بتحليل كل لفظ في القرآن، إلى أن قمت برسم 5 شواهد أساسية لابد أن تكون موجودة بمسرح الأحداث.

وأشار عضو اتحاد الأثريين المصريين، إلى أن الدراسات الديموغرافية الدولية أثبتت أن مجمع البحرين لا ينطبق على أي مكان بالعالم جغرافيًا إلا في منطقة رأس محمد، حيث التقاء خليج العقبة مع خليح السويس في آخر نقطة وهي في شبه جزيرة سيناء، والشاهد الثاني هي صخرة اللقاء والتي تأخذ شكل أسد جاثم على الأرض والرصيف البحري الذي رست عليه السفينة على بعد 300 متر من الصخرة بجانب مسرب الحوت وهي بحيرة مياه ضحله لتتحقق المعجزة في فتى سيدنا موسى والتي طولها 2 كم في رأس محمد بجانب صخرة الارتداد.