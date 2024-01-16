الكرملين يمتنع عن التعليق على الحالة الصحية لرئيسة البنك المركزي الروسي

امتنع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن التعليق على تقارير بشأن عملية جراحية أجرتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال ما أذا كان من الممكن تأكيد التقارير حول العملية الجراحية لـ نابيولينا أو الإبلاغ عن أي شيء بخصوص هذا الأمر: " لا أعتقد أن هذا السؤال مناسب أثناء أحاطتنا اليومية، هذه معلومات شخصية تمامًا عن الحالة الصحية".

وأضاف بيسكوف:" ليس لدينا الإمكانية ولا الرغبة بالتعليق علي هذا الأمر، ونتمنى لها الصحة والقوة والتفاني المستمر في عملها".

